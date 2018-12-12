9測站創入冬最低溫 下週冷空氣恐更強

2018-12-12 18:02

〔記者楊綿傑／台北報導〕冷空氣發威！根據中央氣象局資料，今晨平地最低溫落在淡水，只有攝氏14.2度，共有9個測站創下入冬最低溫紀錄，濕冷天氣還要持續到週六清晨。氣象局也預估，下波冷空氣週日後半天報到，有機會達到大陸冷氣團標準，北部及東部低溫仍然下探14度，空曠地區不排除更低，民眾不可掉以輕心。

氣象局預報員林伯東表示，今晨淡水溫度是全台平地最低溫，同時破了該站入冬以來最低溫，其他也創下測站今年入冬最低溫的包括基隆、蘇澳、台北、板橋、新屋、新竹、梧棲、台南等8站，明天也仍有可能再出現這樣的溫度。

關於這波冷空氣影響的時間長度，林伯東說，將一直影響到週五，週六白天開始減弱，不過在此之前，明晨還是可能出現低溫，以北部、東北部來說，低溫大約15至16度，空曠地區可能出現14度，而花東及中南部，低溫約16至18度。至於高溫方面，因為下雨關係，北部、東部日夜溫差僅差約2至5度，中南部高溫則可能來到24至28度。

林伯東也說，這波冷空氣之後，週六雖然會回溫，但是北部、東北部並不明顯，且降雨也仍可能會有，有時會是多雲天氣。而週日下半天開始，又將逐漸受到另波冷空氣影響，程度上有機會達到大陸冷氣團等級。

林伯東解釋，後面這波冷空氣屬於前面濕、後面乾，大約下週一開始會轉乾，而最冷的時間將會落在下週二清晨，因為轉乾後在輻射冷卻影響下，北部、東北部低溫下探14至15度，空曠地區不排除還會再低，中南部及花東大約16至17度，提醒民眾注意保暖。

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