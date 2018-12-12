改回來了！ Google地圖上「國立台灣圖書館」重新正名

2018-12-12 17:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕民眾日前發現位於新北市中和區的國立台灣圖書館，在Google地圖（Google Maps）上竟然被惡意更名為「中國台北圖書館」，經台圖館方與民眾向Google地圖表達不滿後，Google地圖已於今天下午重新更正為「國立台灣圖書館」。

國立台灣圖書館館長鄭來長說，為何在Google地圖被更名「中國台北圖書館」，台圖也不了解，鄭來長說，不知是不是駭客所為，還是有民眾假冒名義去函Google地圖要求更名，但如今改回來就好，也希望Google地圖日後要避免圖資名稱被不當更改。

台圖為國際與國內研究台灣史和台灣學的重鎮，台圖在日治時代為台灣總督府圖書館，收藏有大批日治時期的文獻和文史資料，戰後均移交給台圖，館方每年均會舉辦相關的文史與主題展覽。

鄭來長說，台圖已於昨天去電Google地圖要求更正，對方原本承諾會在24小時內改回，但今天上午仍未更正，再次去電Google地圖，對方表示會開會檢討先前為何被改成「中國台北圖書館」的原因。

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