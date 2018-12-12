「五迷」又要瘋了！首款五月天Q版造型一卡通14日開賣

2018-12-12 18:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕五月天「2018～2019 LIFE TOUR [LIFE人生無限公司-無限放大最終版]演唱會」，12月22日將到台中洲際棒球場接力開唱10場，陪伴歌迷跨越新年；為了讓歌迷們留下演唱會紀念，五月天與一卡通預計於12月14日推出首款限量Q版造型鑰匙圈一卡通，希望帶給大家與眾不同的收藏紀念。

一卡通表示，配合五月天全台巡迴演唱會，一卡通與五月天已合作發行多款紀念一卡通，本次台中場一卡通依然不缺席，推出全新 2018～2019 LIFE TOUR [LIFE人生無限公司-無限放大最終版]紀念一卡通，也是五月天首度發行的Q版造型卡。

首波預計12月14日上午10點，於PChome24h購物限量開賣，包含阿信、瑪莎、石頭、怪獸、冠佑等五位成員，各一款造型一卡通，5款造型卡加1張一般卡，成套購買享9折優惠，喜愛五月天的歌迷們可全套收藏。

另於台中演唱會現場也會同步販售，數量有限售完為止。

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