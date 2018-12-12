基隆音樂班樂器老舊 善團贈26把胡琴價值83萬元

2018-12-12 17:36

〔記者林欣漢／基隆報導〕財團法人宇宙光般若自在門功德基金會，今天偕同製作二胡的涂氏二胡工坊，捐出26把胡琴給基隆五堵國小、東信國小、信義國小、銘傳國中和百福國中5所學校，價值83萬元，身兼基隆市國樂團團長的市長林右昌指出，近幾年來各校相關樂器老舊，正處汰換之際，感謝基金會伸出溫暖友愛之手，讓音樂班學生如虎添翼，共同為基隆的音樂教育而努力。

基隆市學校學生家長聯合會總會長王昌派指出，宇宙光般若自在門功德基金會成立5年以來，多次辦理各種賑災、協助弱勢和急難救助，2016年、2017年各贊助基隆學校200萬元，協助學校社團發展和補助清寒學子。

這學期基金會與涂氏二胡工坊合作，以黑檀木為材料，手工打造獨一無二的胡琴，共有16把二胡、4把中胡、6把高胡，價值83萬元，造價不斐，贈予基隆市屬五堵國小、東信國小、信義國小、銘傳國中和百福國中5所學校，除了希望孩子能有好的樂器使用，更期盼能提升基隆學子的音樂素養。

今天下午捐贈儀式，五堵國小國樂社團感念基金會愛心捐贈，現場演奏2首拿手曲目回贈，指導老師何孟翰說，感謝王昌派媒介基金會資源，讓學校社團能利用更優良的樂器好好練習，深耕藝文教育，為基隆爭光。

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