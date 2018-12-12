台中慈濟醫院推廣素食 院長醫師下廚為同仁供餐

2018-12-12 17:23

〔記者歐素美／台中報導〕台中慈濟醫院全院素食，院方為了推廣素食，並為員工、志工加菜，院長簡守信12日率領醫師換上圍裙，洗手作羹湯。首日推出就吸引許多同仁到員工餐廳品嘗，也寫下醫師為醫院同仁供餐的難得紀錄。

台中慈濟醫院院長簡守信與神經外科醫師林英超，今天不拿手術刀，改拿菜刀、鍋鏟，在廚房大展身手，煎、煮、炒、炸，身手俐落。

台中慈濟醫院員工餐廳原本就是純素餐廳，簡守信為了吸引更多同仁愛吃蔬食，特地邀請蔬食餐廳主廚趙國清設計菜色、備料。趙國清說，菜色考量都兼具營養與配色，讓蔬食不只具備口感和營養，更兼具視覺的享受。

林英超仔細紅蘿蔔刨皮、切片再切絲；簡守信則將裹粉鮮姑一塊塊滑入油鍋，頓時香味四溢，再下點九層塔葉與胡椒鹽，香噴噴的「鹽酥鮮姑」就完成。醫師親自為同仁加菜，讓員工、志工都充滿驚喜。有同仁稱讚花椰菜超好吃，還有同仁直說讚，以後要常來到員工餐廳吃飯。

簡守信表示，蔬食對身體健康非常好，如何讓蔬食更可口，員工願意到餐廳用素餐，希望透過醫師與同仁相互推廣，把色香味與健康觀念帶進醫院，甚至普及到民眾生活，未來將至少每週加菜一次，讓辛苦提供醫療服務的同仁與志工，獲得更多福利。

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