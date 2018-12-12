七堵邊坡土石裸露房子傾斜 市府：將檢測地基

2018-12-12 18:19

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市七堵區拔西猴溪護岸上邊坡土石裸露，相鄰巷道地基流失問題愈來愈嚴重，居民說，房子也跟著傾斜，門窗甚至變形關不太起來，擔心若地基持續滑動，恐造成崩塌意外，市議員張耿輝今天會同相關單位到場會勘，要求儘速改善，基隆市政府工務處河川水利科長洪延良說，會先清除護岸植被後再做進一步檢測，若有掏空疑慮，將編列經費修復。

當地泰安里長詹仁豪說，拔西猴溪出口處護岸上邊坡，近幾年來有土石裸露的情況，鄰接護岸的巷道疑似地基滑動，下陷龜裂，前幾年曾爭取經費修復路面，但護岸裸露的問題還是沒有解決，希望市府儘速改善上邊坡，避免雨水持續沖刷，導致地基流失。

在地居民也反映，不只是巷道地基掏空，就連房子都跟著傾斜，這幾年來情況越來越嚴重，屋內的門窗甚至因為傾斜變形，關不太起來，如果任由雨水沖刷不斷流失，相當擔心會有崩塌的危險。

張耿輝要求市府儘速檢測護岸安全，若有掏空問題，就應立即施工改善，維護居民生命財產安全。洪延良說明，拔西猴溪兩側都是完整的岩盤，下邊坡也有設置擋土牆，將先清除護岸植被後，再進一步檢視，若有地基掏空或下陷等狀況，將動支相關經費進行維修。

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