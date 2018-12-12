驚！苑裡農路裂200米 高低差5公分

2018-12-12 17:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮山腳里連接130縣道的一條農路，路面出現裂縫超過10年，住戶向地方民代反映，希望主管單位能夠改善。苑裡鎮公所表示，由於路面裂縫前後長度總計達200公尺，且部分高低落差大，將向農委會水保局爭取經費修復，預估約300餘萬。

苑裡鎮公所指出，與鎮民代表郭國盛前往會勘後，發現裂縫長度的確驚人，已逾200公尺，寬度大小不一，最大約4至5公分，但高低落差部分達到6公分，確實影響行車安全，目前先以柏油鋪在高低落差的區域，先避免交通危險等狀況，也讓居民可以安心通行。

不過，目前鋪設柏油僅是先治標無法治本，苑裡鎮公所指出，造成路面裂縫長達200公尺的狀況，推估可能是地基流失或邊坡滑動，長期以來造成路面損壞的情形。

苑裡鎮公所表示，究竟路面出現超長裂縫的原因為何，恐怕需要等補助經費到位後，啟動修復工程時才能一探究竟，目前鎮公所也無法確定。

另外，苗栗縣準縣議員張顧礫也曾前往會勘，張顧礫說，當地居民反映說曾鋪設過兩次道路，但仍無法徹底改善，鋪設後道路還是再出現裂縫，而且不只長、高低差也大，讓居民感到危險，希望相關單位能盡速處理。

地方人士說，雖然當地住戶數約20餘人，不過鄉下地方居民來往密切，親朋好友都會互相交流問候，經過這條道路的人數絕對比居住人數多，不早點改善一旦釀成事故眾人皆不樂見。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/