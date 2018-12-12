營造南區水環境新亮點 旱溪康橋水岸工程下月動工

2018-12-12 17:27

〔記者歐素美／台中報導〕中興大學旁的旱溪排水經整治後，周邊河岸已成為民眾休閒的好去處，台中市政府為延續並提升整體水域環境，並成功向行政院環保署爭取前瞻計劃經費補助1.7億元，執行「旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善工程」，除將淨化上游水質，並將拓展下游約6公頃的景觀綠帶，預計明年1月施工，2年內完工，營造南區水環境新亮點。

水利局長周廷彰表示，旱溪排水是中央管的區域排水，之前經過經濟部水利署整治，已奠定「康橋」的美名，為延續水環境治理，市府已於今年3月成功爭取到前瞻計畫補助款約1.7億元，推動康橋上游水域環境水質淨化，並再拓展下游水利園區的休憩空間，經過數月的籌備與規劃，工程已順利決標，可望於明年1月起進場施工。

水利局指出，旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善完成後，將於國光橋旁設置礫間處理場1座，每天可淨化約5500噸的廢污水，將大幅提升水質，並降低異味，下游自積善橋（大明路）到中投公路間，也將重新整理兩岸河川公地，營造約6公頃的景觀綠帶，中間再以橋梁連結大里區及南區，方便民眾進出，整體環境將煥然一新。

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