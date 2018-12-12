台65線增設浮洲匝道 蘇巧慧爭取計畫獲交通部通過

2018-12-12 17:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市連結國道1號、國道3號的台65線快速道路，未與跨越板橋、樹林區的浮洲橋相接，民眾從台65線要經浮洲橋前往樹林，必須繞路而行，浪費時間且造成板橋及土城區的匝道塞車，藍綠民代均多次向中央爭取，立委蘇巧慧今天在臉書po文，指工程項目及預算已獲得交通部審查通過，她將繼續要求盡快動工。

新北市從3年前起研究「台65線增設浮洲地區北上及南下匝道」可行性，研議利用台65線預留的中和支線匝道處，增設浮洲上、下匝道；新北市新建工程處長詹榮鋒說，台65線增設南向往浮洲橋的匝道案，已獲得公路總局審核通過，並送到交通部審查。

詹榮鋒指出，因應浮洲合宜宅陸續完工，將為當地帶來龐大居住人口及車流，以及遠東科技園區逐步開發，勢將造成周邊原已壅塞的路段，例如縣民大道、南雅南路及華東街等地區道路交通更加惡化，加上樹林地區民眾反映，台65線板橋二匝道周邊交通壅塞，希望能興建匝道，下浮洲橋後直接銜接台65線。

民進黨立委張宏陸、羅致政、蘇巧慧等人於今年4月邀集新北市府工務局與公路總局等單位會勘，議員林銘仁6月也邀集工務局長朱惕之現場會勘，研議路線規劃，未來南向匝道將利用新興橋下涵洞，規劃立體穿越式的車道，使往板橋四川路、土城區民眾，毋需要繞行環河路即可連通四川路，北上將利用市府公有土地開闢直通北上匝道通道，可縮短板橋四川路、土城區居民上匝道路程及紓解華東街車流。

詹榮鋒說，台65線增設浮洲橋匝道案總經費約需4．48億元，如果一切順利，最快在明年下半年動工，預計興建時程1年半。

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