公務人員傑出貢獻表揚 總統勉勵大家精益求精

2018-12-12 17:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕考試院今舉辦107年公務人員傑出貢獻獎表揚典禮，總統蔡英文也親臨頒獎勉勵，蔡總統致詞時表示，這是至高榮譽，也對大家在協助政務推動、國家進步表示感謝，勉勵所有的公務人員精益求精。

蔡英文說，很高興參加表揚活動，這個獎是至高榮譽，代表獲獎人都在自己崗位上提出重要革新方案，並有卓越成果，協助重要政務推行，帶領國家進步，她也要向各位辛勤公務人員致上謝意，稱讚獲獎者雖然都來自不同單位，但都非常積極進取。

蔡英文除逐一向得獎者頒獎及合影，她也再度對獲獎人在政務推動的努力及付出表示感謝，同時勉勵所有公務人員精益求精，讓各所屬政府機關跟台灣都能更上一層樓。

個人獎的部分，包括台灣台北地方檢察署主任檢察官陳佳秀、桃園市政府環保局專門委員葉孟芬、台電專業總工程師蕭勝任、台南市政府消防局股長蔡承諭、財政部賦稅署署長李慶華、花蓮縣秀林鄉衛生所護理師魏翠華等6人；團體獎的部分，則有衛生福利部中央健康保險署「健保醫療資訊雲端查詢系統」規劃推動團隊、台東縣政府交通及觀光發展處、內政部地政司-實價登錄詳細登˙房地資訊輕鬆查，以及行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處等4單位。

考試院表示，今年傑出貢獻獎計有50個機關推薦符合資格之87位參選人及55組團體參選，由10位專家學者擔任評審委員，採初審、複審及決審（含實地訪查及綜合審查）等階段審查。從書面資料審查、參選者簡報及詢答、委員至服務機關進行實地訪查，綜合所有資料做評選。

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