NG Books不NG 手做變身成有趣立體書

2018-12-12 17:26

［記者黃美珠／竹縣報導］響應「台灣閱讀節」，新竹縣政府文化局將在本週六、15日舉辦「幸福玩藝Fun悅讀」活動，安排8大親子同樂活動。其中找來手做繪本達人范永紅，把破損、老舊、甚至「瀕死」的繪本用手做剪貼，使之「重生」成一本本嶄新立體書，外型還特別設計成老相機，「鏡頭」能旋轉、放大縮小立體書封面，讓小朋友讀繪本變得更有趣。

前述「NG Books親子繪本」成果展，是縣府文化局從去年9月開班研習的專案課程，由在地的繪本手做達人范永紅指導，把圖書館破損報廢的繪本故事書，經由剪貼而重生，有的變成「童話劇場立體書」，有的變成「相機造型立體書」。

這次配合文化局第51期研習班的成果靜態展，將有40本這樣富有教育和趣味性的立體書展出。

縣府文化局局長張宜真說，前述研習成果展將從即日起展到明年1月6日為止，展出作品有成人班國畫、油畫、素描、媒材應用，服裝製作等共450件。

本週六在縣府文化局圖書館外廣場還有「幸福玩藝Fun悅讀」，安排：幸福悅讀市集、親子闖關遊戲、花甲幸福聽故事、悅讀大Fun送、閱讀小尖兵、創意繽紛樂、親子講座、NG Books玩藝成果展共8大親子同樂的主題，希望從趣味中讓書香蔓延進入家庭。

其中就在圖書館內的「幸福悅讀市集」，現場場佈將以聖誕祝福為主題，約65攤文創市集，分享好書，還有親子美學手作體驗，像是：聖誕羊毛氈磁鐵DIY、兒童色彩創意拼貼包、繽紛聖誕刷染手提袋、松果聖誕樹等。

當天的「親子闖關遊戲」，還結合數本知名兒童繪本，把書中主角融入遊戲，激發孩子對繪本的興趣，進行親子共讀，只要集滿闖關遊戲12個章，就能兌換消費抵用劵。

至於「悅讀大Fun送」則鼓勵大家歲末做愛心，因為捐2張發票就能玩1次賓果遊戲。連線越多就可以換越多好書。

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立體書手做達人范永紅（左）展示她用破損或是舊繪本創作的「相機造型立體書」。（記者黃美珠攝）

立體書手做達人范永紅展示她用破損或是舊繪本創作的「相機造型立體書」。（記者黃美珠攝）

各式各樣的NG Books親子繪本。（記者黃美珠攝）

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