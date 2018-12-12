高雄外海疑似海軍在「打砲」 網友嗨：連台南都聽得到

2018-12-12 17:35

首次上稿 16:50

更新時間 17:35

〔記者洪定宏／高雄報導〕陳姓網友在臉書社團「爆料公社」PO文指「高雄外海疑似海軍在打砲」，引發熱議，有人指他語意曖昧，誤以為海軍在外海開趴high起來「打砲」了，連台南都聽得到；海軍陸戰隊證實，今天下午在左營海軍基地，進行陸岸砲彈射擊訓練。

陸戰隊射擊訓練

陳姓網友傳的影片，可以看到多艘油輪停在外海，鏡頭拉近後，依稀可見油輪旁有黑色水柱。

海軍陸戰隊解釋，黑色水柱是落彈點，在管制區內，油輪在管制區外，兩者尚有距離。

由於陳姓網友的PO文指「高雄外海疑似海軍在打砲」，引發熱議，指他語意曖昧，誤以為海軍在外海開趴high起來「打砲」了。

曾在海軍服役的網友也研判只是訓練，不用大驚小怪；住蚵仔寮漁港附近的網友聲稱，有聽到廣播說下午要進行砲彈射擊訓練。

因此，住在楠梓區、彌陀區、岡山區，甚至台南市的網友都聽到轟隆隆的砲彈聲，多數網友也支持海軍陸戰隊落實訓練。

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