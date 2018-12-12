苗栗「鄧國權茶園」 榮登全國冬季東方美人茶茶王

2018-12-12 17:21

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕首度舉辦的「107年度全國冬季東方美人茶評鑑競賽」，吸引桃園、新竹、苗栗、南投等地茶農共襄盛舉，共403點數參賽，競爭激烈，而苗栗縣內東方美人茶評鑑常勝軍「鄧國權茶園」不負眾望，奪下特等獎，苗栗副縣長鄧桂菊頒獎時也驕傲地說，此獎證明苗栗在東方美人茶市場的地位，堪稱苗栗之光。

鄧國權女兒鄧羽妡今代為受獎時表示，今年氣候平穩，再加上暖冬，使得小綠葉蟬存活時間較長，有助於茶樹著涎，因此冬茶表現品質穩定，再加上今年以三灣種植4年、首度著涎的東方美人茶新茶，搭配有機肥料及控制發酵製成，成為此次得以脫穎而出的關鍵。

鄧桂菊說，縣內茶園面積約290公頃，每年皆會舉辦東方美人茶評鑑，藉此打開在地品牌知名度，也鼓勵茶農們多復耕、提升技術，而此次鄧國權茶園於全國評鑑奪下特等獎，本縣另有韓順任、曾郁芳獲頭等佳績，證明苗栗東方美人茶品質名不虛傳。

而為推廣浪漫台三線的茶產業，農業委員會水土保持局昨在頭份市怡明茶園舉辦「茶舞細語」示範茶席觀摩，透過產業升級，讓品茶文化成為吸引遊客駐足的觀光亮點。

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