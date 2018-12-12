高鐵攜手老五老基金會 安排一日孫兒陪獨居長輩出遊

2018-12-12 17:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕關懷獨居長者，台灣高鐵公司與「老五老基金會」合作，安排10位台中石岡國中的學生擔任一日孫兒，陪同13位獨居長輩出遊，體驗高鐵的快速。

歲未年初，高鐵與老五老基金會合作，安排老人家坐高鐵出遊，老五老基金會石岡服務中心督導利欣頤表示，此次出遊的長輩多是住在台中石岡地區的獨居長輩，平時因身體年邁、交通不便，外出均需仰賴他人協助，導致老人家很少出遠門，老人家知道要坐高鐵遊玩，都高興得不得了。

高鐵台中站站長古李安特別代表高鐵公司致贈車票予老五老基金會石岡服務中心督導利欣頤，並為這趟行程獻上祝福，而現年70歲的盲眼編織藝術家古木發，也親手編織手工包回贈，藉此感謝高鐵安排此趟圓夢之旅。

高鐵公司除了安排長者坐高鐵，還安排長輩到桃園參觀國內唯一的高速鐵路主題博物館「台灣高鐵探索館」；而老五老基金會同時邀請石岡國中的同學擔任一日孫兒，讓這些平日獨居的長輩們在首次體驗快速、便捷及安全的高速鐵路之餘，還能享受祖孫同趣、世代共融的美好時光。

住在東勢區的老爺爺古木發，儘管兩眼失明又重聽，但卻能憑著觸覺編織出色的手工編織包，在當地是相當有名的盲眼編織家，而古木發則親手編織手工包回贈給高鐵，藉此感謝高鐵安排此趟圓夢之旅。

古木發開心地說，年輕時在台北當兵時都是搭台鐵來回，自從雙眼失明後沒想過有朝一日還能搭乘大眾運輸工具，尤其是時速300公里的高鐵，非常感謝高鐵的安排。

現年80歲獨居在和平偏鄉山區的阿春奶奶，因年紀大且不會騎車、開車，已經多年未下山，此次受邀參加高鐵圓夢之旅時，奶奶一開始還不太清楚什麼是高鐵，社工人員告訴她高鐵速度很快，從台北到高雄不到2個小時，奶奶就相當期待搭乘高鐵。

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