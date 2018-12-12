明倫公宅被爆偷工減料、非法聘僱 廠商提資料澄清

2018-12-12 16:40

〔記者楊心慧／台北報導〕承包台北市大同區明倫公宅的「瑞助營造」被週刊爆混凝土偷工減料、工程設計圖沒畫好就動工、非法聘僱越南籍移工、工程進度延宕、積欠下包商款項等，瑞助營造今天下午開記者會一一澄清，但坦承工程進度落後3％，不過能在明年6月前趕上進度。

據《鏡週刊》報導，包商「阿慶」指控，明倫公宅原定2020年1月完工，但其實內部問題層出不窮，瑞助營造使用磅數不足的混凝土，灌漿時試體試驗也未通過，甚至未提供工程設計圖就叫下包商施工，恐造成公安問題，此外還非法聘僱越南籍移工30至50人，明顯違法。

瑞助營造昨下午開記者會澄清，瑞助營造提出5點聲明，針對指控一一澄清。瑞助營造法律顧問陳錦芳指出，工程採用統包工程快捷工法，各階段設計完成後分階段施工，施工前經監造、業主核可後才施工，也可提供核可函、圖面等。

陳錦芳表示，引進外勞都依法申請，經勞動部核准後合法引進，而混擬土磅數不足，則已請第三公證單位鑑定確屬合格安全無虞，可提供相關資料、技師證明，並無任何問題。北市都發局官員也表示，當時發現磅數不足，已要求瑞助重新鑑定。

至於工程進度延宕，陳錦芳解釋，目前工程進度落後約為3％，並非週刊所報導的11％，落後進度可在明年6月前趕上。瑞助營造管理部協理戴漢忠受訪表示，落後原因為先前機電包商的工程延宕，才會終止契約另找包商。

此外，針對積欠包商款項的部分，瑞助營造強調，應是前水電包商未支付下包工程款，瑞助營造並未積欠任何款項。

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