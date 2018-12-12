歐吉桑行動上網一把罩 生活e點通

2018-12-12 16:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市推廣民眾行動上網，今年針對中高年齡40歲以上或新住民招生，開辦遠距資訊、智慧手機訂房、掛號與購票等課程、並採行動教室方式，將教學設備帶至偏遠地區，讓阿公阿嬤學習便利無障礙，也能處在雲端服務熱絡的流行時代裡。

台南市研考會表示，這次也結合農業局新農人計畫，提供新農人進修網路行銷技能，學習如何利用網路資源行銷農產品，讓農產品能夠向外擴展，課程內容，包括如何運用拍賣網站架設商店、手機修圖APP教學、商品照片編修及上架。

另外也與衛生局配合，到各區衛生所上課，例如搜尋健康資訊、介紹掛號系統，讓老人家利用行動裝置也能輕鬆掛號，不用到醫院現場排隊等候。

值得一提的是，除了在各區里關懷中心、社區發展協會舉辦訓練課程外，還結合特殊單位開班，例如德蘭啟智中心、藤澤養護之家，開辦智慧型手機或平板電腦等行動設備網路應用，教學無類。

研考會表示，今年開辦150班、超過3000人次參加，受訓學員中，65歲以上的民眾有44％，佔所有受訓年齡層的最大宗，也不乏80歲以上的老人家來上課，可見資訊科技服務、行動裝置應用等，對於中高年齡民眾生活的需求性，老中青學員都抱持終身學習的歡喜精神。

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