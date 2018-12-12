稀有植物台灣穗花杉 域外保種初步有成

［記者王秀亭／台東報導］冰河孑遺植物台灣穗花杉是台灣稀有植物，因生育環境狹隘，族群量萎縮，林務局台東林區管理處近年在龍泉苗圃以扦插方式培育成功，存活率達50%，域外保種初步有成。
台東林管處長劉瓊蓮表示，台灣穗花杉是冰河孑遺植物，生育環境被限縮在台東與屏東間潮濕溫暖的山區，雖無滅絕之虞，但台灣穗花杉的繁殖出現問題，因種子結實率低，加上種子體型較大，易被鳥類取食，能採集的種子極少，遂利用扦插方式繁衍後代。
台東林管處從2015年起在龍泉苗圃培育台灣穗花杉，秘書朱木生指出，由於野生植株已不多，採穗帶回的每株都很珍貴，採集後須在當天運回，過程中不能失水、太乾或太熱，隔天一早立即剪、插、整理，還要經三道消毒程序。
今年龍泉苗圃新建溫室，自動控溫、噴灌，定期消毒，存活率已達50%，朱木生說，目前已算繁殖成功，第一批培育成功的台灣穗花杉苗木約3000株，下一步要是將小苗移植，最大的難題是尋找與原生地相似的氣候、林相，為這批台灣穗花杉苗木找到最好的繁殖地點。
劉瓊蓮指出，域外復育是一個保種的作為，意在將種源作安全的保育，預估至少需要一年半的時間，即可進行域外復育。
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台東林管處在龍泉苗圃新建溫室，讓培育成功的台灣穗花杉苗木有適合的生長環境。（記者王秀亭攝）
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新建溫室有自動化控溫、噴灌系統，可有效控制溫濕度。（記者王秀亭攝）
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台灣穗花杉生長在海拔一千一百公尺以上溫暖潮濕的林區裡。（記者王秀亭攝）
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龍泉苗圃對外開放，台東林管處今天帶民眾上山了解。（記者王秀亭攝）
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