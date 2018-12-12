稀有植物台灣穗花杉 域外保種初步有成

2018-12-12 16:02

［記者王秀亭／台東報導］冰河孑遺植物台灣穗花杉是台灣稀有植物，因生育環境狹隘，族群量萎縮，林務局台東林區管理處近年在龍泉苗圃以扦插方式培育成功，存活率達50%，域外保種初步有成。

台東林管處長劉瓊蓮表示，台灣穗花杉是冰河孑遺植物，生育環境被限縮在台東與屏東間潮濕溫暖的山區，雖無滅絕之虞，但台灣穗花杉的繁殖出現問題，因種子結實率低，加上種子體型較大，易被鳥類取食，能採集的種子極少，遂利用扦插方式繁衍後代。

台東林管處從2015年起在龍泉苗圃培育台灣穗花杉，秘書朱木生指出，由於野生植株已不多，採穗帶回的每株都很珍貴，採集後須在當天運回，過程中不能失水、太乾或太熱，隔天一早立即剪、插、整理，還要經三道消毒程序。

今年龍泉苗圃新建溫室，自動控溫、噴灌，定期消毒，存活率已達50%，朱木生說，目前已算繁殖成功，第一批培育成功的台灣穗花杉苗木約3000株，下一步要是將小苗移植，最大的難題是尋找與原生地相似的氣候、林相，為這批台灣穗花杉苗木找到最好的繁殖地點。

劉瓊蓮指出，域外復育是一個保種的作為，意在將種源作安全的保育，預估至少需要一年半的時間，即可進行域外復育。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/