吳寶春麵包店起薪低 高雄店經理：我19年資歷起薪也只26K

2018-12-12 16:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕捲入「來自中國台灣」爭議的吳寶春，遭爆料應徵麵包師傅只開出22K的起薪；對此，吳寶春麵包高雄店經理施政喬今天下午受訪時強調，今年起已陸續調高到26K以上，且不論應徵者有多少年資，錄取後都會歸零。

一名爆料者指稱，他已有6年的麵包工作經驗，吳寶春位於松菸的台北店缺人，他前往應徵，沒想到只給22K的起薪，主管還說明，吳寶春麵包店給的行情就是這樣。

對此，吳寶春麵包高雄店經理施政喬今天下午出面受訪，他表示，當事者說的22K起薪，是今年初以前的事，事實上，今年起已陸續將起薪調高到26K至28K，包括台北、台中、高雄店的起薪都一樣。

至於爆料者所稱有6年麵包工作經驗，為何起薪還是一樣？施政喬表示，不論有幾年工作資歷，一旦錄取後，所有年資一律歸零，以他來說，他8年前通過面試，進到吳寶春麵包店工作前，就有19年麵包工作經驗，但同樣都歸零，當時只領起薪26K。

施政喬強調，目前生產部門操作員的起薪26K至28K，至於平均薪資約33K，只要表現好，升到組長的月薪為43到58K，主管級的月薪則為70K以上。

媒體詢問，這個薪資水準與坊間知名麵包店相較，會偏低嗎？施政喬表示他沒比較過，但應該是平平。

吳寶春麵包高雄店約有40多名員工，全台則有240多名員工，今天下午想買麵包的民眾，還得在高雄店前等候排隊，生意一時似乎未受到影響，但仍須長期觀察。

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