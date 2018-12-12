桃園已295校施打流感疫苗 估14日前可全面接種

2018-12-12 15:56

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市今年流感疫苗採購數量為52.8萬劑，至今仍有6.7萬劑缺口，但市府仍提撥足夠數量疫苗給學校使用，全市304間高中職（含五專1至3年級）以下學校，目前已有295所學校施打完畢，施打比率約為7成7，預計14日前將全面施打完畢，屆時校園將產生群體保護效果，減少群聚感染問題。

衛生局表示，桃園市今年採購成人劑型流感疫苗52.8萬劑，目前僅到貨46.1萬劑，已接種43.4萬劑，剩餘的2.7萬劑中，扣除學校預留的0.6萬劑，目前仍有2.1萬劑疫苗可供民眾使用，符合公費流感疫苗接種資格民眾，可儘快至合約醫療院所接種。

至於學校部分，目前304所已經完成295所學校接種，使用疫苗數量為18.9萬劑，預估304所學校接種完畢，所需數量為19.5萬劑，至今因感冒、請假而無法參加接種學生，學校也會發給補接種單，讓學生可至各區衛生所補接種。

符合公費流感疫苗接種族群包含年紀50歲以上民眾、罹患慢性病族群、長照機構住民、畜禽畜所工作人員及醫療工作人員。

衛生局表示，除施打流感疫苗，也應加強個人衛生習慣勤洗手，咳嗽或打噴嚏時應，以手帕或衣袖捂住口鼻，避免病毒傳播，另感流行期間，可盡量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，減少病毒感染機會，流感疫苗接種相關疑問可撥打衛生局防疫專線0800-033355或1999市民諮詢服務熱線洽詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/