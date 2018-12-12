北北基大雨特報！ 下班、出門當心

2018-12-12 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕受東北季風影響，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

中央氣象局在今（12）日14時30分，對台北、新北與基隆3縣市發布大雨特報，表示基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾出門記得攜帶雨具。

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