北北基大雨特報！ 下班、出門當心

〔即時新聞／綜合報導〕受東北季風影響，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。
中央氣象局在今（12）日14時30分，對台北、新北與基隆3縣市發布大雨特報，表示基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾出門記得攜帶雨具。
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