爆肝奔波200多公里征服中國評審味蕾 弘光女大生國際賽摘金

2018-12-12 15:47

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學餐旅管理系及食品科技系學生，參加「第20屆FHC中國國際烹飪藝術比賽」，與全球上千名選手角逐廚藝，一舉拿下1金4銀12銅佳績。其中，食科系大二學生蔣佳帆，首次挑戰國際賽，在麵包展示項目一舉奪金，成為全場唯一金牌女選手，比賽前牲犧睡眠熬夜練習，至上海參賽時更來回奔波200多公里製作麵包，「鮮」送會場，成功征服評審味蕾。

蔣佳帆說，第一次出國比賽，準備兩個多月，為了做出最好作品不斷熬夜練習，每天除了上課，都在選手室練習，幾乎沒睡覺，「爆肝」全力以赴。

這次比賽項目包括法國長棍、羊角、丹麥、吐司、布里歐、藝術麵包等。蔣佳帆說，中國的烘焙場地難尋，賽前一抵達上海，就搭車前往100多公里外、借來的蘇州場地製作麵包，兩天不眠不休趕工，再搭車100多公里返回上海，把作品送到比賽會場，麵包吃起來濕潤、充滿麥香，成功獲評審青睞。

蔣佳帆一拿到金牌，迫不及待以手機與父母視訊報喜，媽媽問「金牌是真的嗎」？爸爸還要她「咬咬看是不是真的」！蔣佳帆說，家裡務農種植水梨，比賽使用日本麵粉烘焙，光材料費一次就要好幾千，因父母的支持才能拿到好成績，很感謝父母。

除了蔣佳帆，弘光餐旅系11位學生參加烹調、甜點比賽，也獲得不錯的成績，林福麟、顧欣宴兩人在義大利餃獲得銀牌；沈佑丞、吳宗諭分別在雞肉、牛肉奪銀；其他包括洪聖荃、童于軒、李欣育、王彥勻、林雨論、黃梓峯、潘芷恩也在比賽中摘銅，全校共獲得4銀12銅的佳績。

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