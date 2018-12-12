衛生所騰出咖啡廳 傾聽地方高齡醫療需求

2018-12-12 15:36

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉衛生所別出心裁，衛生所主任徐春仕創辦馨園，騰出所內空間，提供咖啡、手採茶等服務，宛如一間咖啡廳，讓人感到輕鬆自在，一甩衛生所以往印象，徐春仕期盼透過讓民眾能夠從容講出對長照需求，不再拘謹。

「從一杯咖啡或茶開始，聽你／妳說自己的故事」，是徐春仕打造馨園的理念，以一種較輕鬆、溫暖的氛圍，可以讓人更願意說出需求，衛生所也能提供更合適的服務。

徐春仕指出，為了讓偏鄉服務更完整，若能營造無醫療壓力環境，去傾聽民眾訴求，衛生所主要希望服務高齡長者，讓長者願意走到衛生所，衛生所可主動服務或提供相關諮詢資訊。

徐春仕說，馨園備有咖啡或養身飲，除提供高齡友善服務、到宅服務、居家醫療、臨托服務、「失智、衰老、失能、飲食評估」、心理諮商以及長照各項服務與諮詢。

另外，徐春仕表示也會代辦、爭取家庭急難救助與及時關懷、轉介安寧照護、居家護理、食物銀行、申請生活輔具、與鄉公所或法扶基金會互助合作申請社會福利等。

徐春仕說，至於長照對象，能即刻安排到府居家評估；或依個案安排課程、參與社區社團、C據點、日照中心、轉介門診或收住院以及出院前規劃及居家環境改善等。

徐春仕說，目前大湖鄉一萬四千人口中有兩千八百位長者，但偏鄉醫療與照顧資源並不寬裕，衛生所承擔職責相形之下更加重要，因此除了主動出擊，如何讓長者願意接觸衛生所，營造友善環境是重要的一步。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/