帶狗投宿旅店失蹤 狗主人急尋

2018-12-12 15:30

［記者黃淑莉／雲林報導］家住新竹的蔡姓女子本月初與先生帶著狗出遊，投宿北港朝天宮旁一家旅店，因旅店內不能帶狗，她把狗放在地下停車場，清潔工誤以為是流浪狗驅趕，蔡女與家人連日來四處找尋無所獲，昨天在臉書「雲林關懷動物協會」社團po文，請大家幫忙尋找。

蔡女在臉書po文，指本月1日與先生投宿旅店，因旅館不能帶狗進入，因此把狗「妹妹」放在地下停車場，隔天早上要離開卻發現「妹妹」不見了，調閱停車場監視器，發現當天9點半左右有2名清潔工一手拿掃把、一手拿畚箕把「妹妹」趕出去，匆忙跑出地下室後失蹤。

蔡女說，「妹妹」是土狗、狐狸狗混種，毛色為黃色、黑色混色，項圈是紅色，左邊眼睛有白內障，已養養10年，平日很溫馴，因喜歡躲在車底下，飯店不能帶狗入住，就讓牠在車底下過夜，但忘記告知飯店櫃枱人員。

蔡女說，由於「妹妹」年事已高，全家人都很喜歡牠，不捨牠成流浪狗，10多天來想盡辦法尋狗，除自己專程再到旅店周圍找尋，也在雲林在地的臉書社團po照片及尋狗啟事，很感謝大家熱心幫忙。

朝聖大樓管理委員會施姓總幹事指出，由於停車場內進出車輛頻繁，蔡女的狗屬中型犬，雖有項圈但未依規定以狗鏈綁住，清潔工人以為是外面跑進來的流浪狗，擔心影響住戶、旅客的安全，才會把狗趕出去，據了解，清潔工人並沒有打狗。

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