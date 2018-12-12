華山路往來大肚山及市區 耗資逾7千萬完成路平

2018-12-12 15:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大肚華山路開闢相當久，常有大型車進出，路面已破損龜裂，由於平時車流量就相當大，建設局日前展開進行路平，目前已完工，改善長度3773公尺；後續將於12月中旬前，將完成龍井遊園路及大甲區東西七路的路平，提升海線地區路面平整度。

市府爭取到中央前瞻計畫經費26億元，投入各區鄉鎮道路改善，而為讓大肚區華山路的道路路平，市府挹注前瞻計畫經費約7282萬元，進行大肚區自瑞井路至自由路段路平工程，目前已完工，改善長度3773公尺。

當地的居民表示，華山路開闢歷史久遠，在華南路尚未開闢前，華山路是大肚區當地人橫跨大肚山往市區的唯一平面道路，而華南路興建後，分擔了華山路的車流量，但行走華南路的車輛多半是要感受藍色公路的美，很多車輛還是習慣走華山路，因為華山路的路平是有其必要的。

建設局表示，市府為拉近城鄉差距，展開改善偏鄉路平，並納入前瞻計畫項目，目前已向內政部營建署、交通部公路總局爭取到26億元經費，以提升各市區道路人本環境及偏鄉道路服務品質；而大肚區華山路就是這次前瞻計畫改善的指標性道路。

建設局並表示，大肚區主要幹道包括沙田路三段、文昌路一段及二段、永順路、遊園路一段等皆已完成路平工程，接續將考量地方需求與道路特性，規劃提升小巷道路品質，讓路平專案做到家門前。

截至目前為止，大肚、烏日、龍井區路平長度達53.79公里，後續將於12月中旬前，完成龍井區向上路至中台路的遊園路及大甲區南北四路至經國路的東西七路的路平，要提升海線地區路面平整度。

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