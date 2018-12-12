民眾亂丟自行車殘骸進軌道 北捷：未影響行車安全

2018-12-12 15:31

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運淡水信義線，上個月20日發生民眾將分解後的自行車殘骸，扔進捷運軌道內的離譜狀況，導致一部載有乘客的北捷列車直接輾過，所幸只造成「集電器保險絲盒蓋」出現裂痕，當下並沒有影響列車營運，警方循線破案後，台北捷運公司表示，將向亂丟自行車殘骸的民眾求償維修費用。

北捷公司指出，11月20日下午約2時許，一名男子從捷運復興崗站與忠義站間跨越軌道的人行天橋上，將分解後的自行車殘骸丟入軌道區，幸好僅有一塊靠近軌道供電軌，但也造成一部列車行駛經過時，行控中心出現短暫電力跳脫警訊，但因隨即恢復正常，並未對列車運行造成任何影響，該列車正常行駛至淡水站。

北捷公司表示，雖然營運沒受到影響，但因為曾經出現短暫的電力跳脫警訊，依照標準作業流程，在列車在抵達淡水站後，就不再提供載客服務，而是送回北投機廠檢查，最後發現列車的其中一個集電器保險絲盒蓋有裂痕，後續安排列車巡軌，也沒發生有異常狀況，直到當天營運結束後，夜間人員巡查軌道時，才在軌道外草叢中，發現被支解的自行車殘骸，並向警方報案。

北捷公司強調，事後已協調台北市政府新建工程處，架高復興崗至忠義站間跨越捷運軌道上方的圍籬，以防止類似情形再發生，同時將研擬向該民眾求償列車設備損壞維修費用，呼籲民眾勿任意向捷運軌道丟擲任何物品，避免影響捷運系統運行。

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