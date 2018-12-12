惡意生化攻擊？ 傳淘寶網購竟強送中國香腸...

2018-12-12 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟在中國地區越演越烈，若傳進台灣恐毀掉養豬產業，過去21年來，政府為了重新恢復成「口蹄疫非疫區」所做的努力也將毀於一旦。而今（12）日竟傳出有網友在淘寶上網購，贈品竟是一支中國香腸！讓網友憤怒直呼：「這根本是蓄意的」。

臉書專頁「社會平權LoveWins」發文表示，有粉絲通報他在淘寶買東西的時候被塞進中國豬肉當贈品，呼籲網友不要在淘寶買東西，也不要在蝦皮上買非台灣出貨的商品，「以免成為中國惡意攻擊的幫兇」。

該專頁也呼籲，若不小心收到了中國豬肉，請不要隨意丟棄，請撥打動物防疫免付費諮詢專線0800-761-590，詢問最近的檢疫單位後送到該處進行銷毀。也盼大家能幫忙分享消息出去，杜絕任何中國豬肉偷渡進來。

有網友也對該香腸的包裝感到不可思議：「這包裝很怪（兩頭以螺帽封口），請問有確實查證過嗎」，對此粉絲專頁則回應：「是的，這根是中國小商店常看到的熱狗」。除此之外，有網友痛批這根本是「蓄意生化攻擊」、「這要是丟到廚餘桶，臺灣黑豬肉就再見了」。

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