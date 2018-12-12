年底前免費！75歲高齡駕駛換照新制 5成尚未受測

2018-12-12 15:25

〔記者陳宜加／台北報導〕高齡駕駛人駕照管理制度去年7月起上路，年滿75歲駕駛須通過認知檢測，方能換取3年短期駕照。但公路總局指出，目前仍有5.5萬名高齡駕駛尚未接受檢測，今年底前換照均免收費，明年元旦起將收取50元規費，呼籲高齡駕駛儘速換發。

為提升高齡駕駛行車安全，交通部去年7月起推動高齡駕駛人駕照管理制度，年滿75歲駕駛若無違規記點或吊扣駕照，給予3年緩衝期，收到通知單後3年內至監理站所換照；而為鼓勵儘早辦理，今年底前免收費。

公路總局表示，目前政策上路已近1年半，共計寄發11.3萬張換照與檢測通知書，但迄今僅約5成完成檢測，仍有5.5萬人尚未受測，明年起將收取50元規費。

公路總局指出，截至目前共5萬8153人完成檢測，其中有5053人自願繳回駕照；另外，統計換照前後半年違規，換照後違規率為3.8％，相較換照前23.7％大幅下降，顯見高齡駕駛換照後更加注意相關行車安全。

公路總局也分析，高齡駕駛最常見的交通違規樣態為不依標誌、標線號誌指示，以及闖紅燈，監理單位未來將融入相關交安宣導，以持續提升整體用路安全。

公路總局也說，75歲以上高齡駕駛若符合「自願繳回駕照」或「首次成功換發駕照」條件，限量發送具紀念性質並儲值200元電子票證，籲高齡駕駛把握時間。

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