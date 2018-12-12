社區烙賽滲進沙發、屎抹牆 他不付清潔費還嗆：我在X塑30年...

2018-12-12 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北一名網友家中社區的一名唐姓住戶，7月間在1樓公共沙發忍不住拉肚子，沿路拉到2樓廁所，即使事後經過清潔，糞便仍滲透進沙發，廁所牆壁、馬桶蓋也留下糞便的顏色，管委會好聲好氣地請唐男支付清潔費，唐男卻嗆，「我在X塑石化公司30年」...

「X塑石化公司員工很屌嗎？拉屎在沙發不用賠？」這名網友到臉書社團「爆料公社」發文指控，唐男中午常會在社區1樓的沙發吃便當、睡午覺，但「今年7月居然在沙發烙賽，烙到2樓廁所，把整個廁所、牆面搞的都是他的烙賽！」因為當天颱風天，台北雖沒有放颱風假，但社區外包的清潔公司位於新北有放假，社區管理員就先清理過，隔天再麻煩清潔公司人員再清一次，但不管怎麼清，仍舊無法完全抹除痕跡，「烙賽都滲進去沙發裡面，超噁！」公共沙發至今仍沒人敢坐。

管委會事後決議，「要烙賽的唐先生支付清潔費用2000元當管委會公基金（用外包清潔費用3小時去計算）」，管委會主委好聲好氣地打電話聯絡唐男，沒想到唐男卻嗆，「我在X塑石化公司30年，走過全世界，沒看過像你這麼糟糕的人，憑什麼跟我要2000，你有報價單嗎？沒有發票、沒有收據，憑什麼跟我要2000！我從來沒見過像你這麼差勁的人！」

原PO解釋，他們是不到50戶的小社區，管委會主委是住戶輪流當的，當天唐男拉完肚子就一走了之，完全沒有善後，還是管理員發現廁所慘狀先清理過，沒想到連沙發都遭殃，管委會主委打電話給唐男時，唐男在電話中最後也答應要付清潔費2千元，但事發將近半年卻還沒付錢，每次管委會開會都會提到唐男還沒繳清潔費一事，唐男不但一點愧疚感都沒有，反而怒罵主委，「我在台塑30年，走過全世界，沒看過像你這麼糟糕的人，你是這樣領導社區的嗎？都過了多久憑什麼跟我要2000...」讓社區住戶都好氣憤。

網友看了也超傻眼，紛紛回應，「走過全世界結果品格不如阿六真慘」、「原來X塑上班30年以上可以隨地大小便，漲知識了」、「馬桶蓋也要換了吧！他的屎這麼有侵蝕力 當真不是普通人物...」、「是吃了啥啊？馬桶椅墊都染色了」、「X塑好可憐」、「就讓他沒工作吧！」、「全台灣都知道他烙賽在沙發上了」。

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