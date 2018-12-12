老廢材為害 溪州公所180萬買「吃柴獸」根治

2018-12-12 15:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉是國內知名的芭樂和苗木產區，境內農民經常修剪樹枝，颱風過境也造成許多廢木，但廢棄的粗枝，清潔隊不收，以致燒柴薪引發煙霾，為解決這個問題，公所斥資180萬元添購號稱「吃柴獸」的「碎木機」，可以四處移動，瞬間輒碎粗木，木屑更能鋪碎木地板，防止雜草叢生，可謂一舉數得。

這部「吃柴獸」約為一部中型貨卡的長度和大小，鋒利的輪狀柴刀，有如「血滴子」一般，經柴油引擎帶動「柴刀輪」，木柴送入口，迅即輒輾成碎木屑。

鄉長黃盛祿說，這是彰化縣第一部碎木機，他老早就想為公所添購了，因為溪州鄉的芭樂和苗木產業，都面臨定期剪枝的問題，包括颱風造成的廢木，每年都超過上百公噸廢材，但這些廢木因焚化爐不收，以致農民都在田間燃燒，一方面造成空氣污染，另一方面也容易引發火警。

他說，這部「吃柴獸」為曳引式，可以由垃圾車拖行至田間，所產生的木屑可以回收腐化成有機土，也可以平鋪在雜草叢生的平地，因木屑阻絕陽光，可以解決雜草叢生的問題，可謂一舉多得。

業者說，碎木機分固定式和曳引式，這種型式最粗可以軋碎直徑30公分的枝幹，民間一些木材廠或棧板廠都有引進，公部門只有台北市政府的公園路燈管理處有兩部，因為首都經歷颱風，為爭取時效，就地清理行道樹，免去搬運，「吃柴獸」開到現場，很快就乾淨了。

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