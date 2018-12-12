南市花4年率全國之先 完成典藏萬件文物分級

2018-12-12 15:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市文化局率先全國各縣市，訂定「台南市政府文化局文物管理要點」、「台南市政府文化局文物分級審查程序」，完成轄下2個單位、8個館舍共1萬0203件的文物分級，其中列冊並提報古物共187件，列冊文物共3261件。

由於文物材質、大小及保存狀態不一，且分級工作需仰賴專家學者共識決議，耗時甚久，以館藏最豐的鄭成功文物館為例，文物分級作業前後即歷時4年，才完成龐雜繁複的分級大工程。

文化局表示，除了原有已完成文資身份登錄的國寶、重要古物、一般古物外，近年分級後列為「列冊並提報古物」的文物，多為不同歷史及時代的重要例證，包含貨幣史上具歷史意義與文獻價值的台灣最早紙幣「台灣籌防總局道府官票－同懷存銀單」、「新港社典契」。

還有至今碩果僅存、見證馬關條約後在台官員渡回原籍的重要史料「施士洁內渡護照」，以及至今少見的長卷，由蔡草如所繪的「台灣府城隍廟－祈安清醮恭送天師圖」等，均是文物分級後亟待研究調查的重要文化資產。

文化局表示，台南典藏文物數量繁多，跨距年代也相當多元，為了讓所有文物都可以「適『材』適所」，2014年起進一步全面展開文物分級作業，而被評為「列冊並提報古物」的物件，經南市文資處及文化部文資局審議通過後，部份物件將有很大機會升列為一般古物、重要古物甚至國寶，可以說，這樣的清查，也同時是在協助發掘城市及國家的寶藏。

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