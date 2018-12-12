冬山河沿岸再種2200棵樹 3年後將成紫、金花河道

2018-12-12 14:49

〔記者張議晨／宜蘭報導〕冬山河親水公園整治至今超過20年，縣府今年獲捐1000萬元，將在冬山河沿岸補植2200株黃花風鈴木、藍花楹等樹種，增加河道兩岸綠蔭空間，預計3年後開花；代理縣長陳金德說，他希望若干年後，「森林宜蘭」的願景得以成真。

冬山河流經冬山鄉及五結鄉，是宜蘭的「母親之河」，沿岸有親水公園、生態綠舟及傳統藝術中心等風景據點。今年縣府獲寶佳公益慈善基金會捐贈1000萬元，規劃從上游的冬山鄉太和村一帶，至下游出海口處清水大閘門，分3區段補植樹種。

今天陳金德與寶佳公益慈善基金會董事長賴進祥同台，象徵性為該計畫種下藍花楹，賴進祥說，他希望計畫成果能在幾年後實現，讓遊客享受前人種樹的成果。

縣府農業處規劃，第1區段從清水大閘門至八大庄大眾爺廟補植苦楝，第2區段親水公園至利澤簡橋，以黃花風鈴木、藍花楹、黃金串錢柳為主，第三區段從冬山橋至十三份橋，規劃紫葉槭、流蘇等樹種，總數達2200株。

陳金德指出，他接任代理縣長以來，就提出「韌性城鄉，森林宜蘭」縣政願景，種樹則是他的百年計畫，雖然達成不易，但他正朝這目標前進，希望若干年後，完成他「森林宜蘭」的願景。

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