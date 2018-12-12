中橫公路西寶段 試辦落石告警系統

2018-12-12 14:46

［記者王峻祺／花蓮報導］中橫公路山區長年大小落石頻傳，公路總局有意在西寶段建置落石告警系統，透過攔石防護網及預警設施，偵測落石衝擊量並訊息化，除能警示用路人，也可作為封路決策依據，預計明年4月底前完工，提升用路安全性。

台8線中橫公路因岩層地貌不穩，加上峽谷午後常有雷陣雨、溫差大，導致土石熱脹冷縮極易鬆動，公路總局去年曾盤點出轄內共有34處易落石路段，並陸續進行相關保護工程，盼能有效降低落石致災率。

位於中橫159.7公里處也屬易落石路段，在2015年8月間，有名負責道路搶險修復的工程人員，為搶在強颱「天鵝」侵襲前清除邊坡剩餘落石，不幸遭上方崩塌土石擊中，瞬間彈飛至300公尺深的山崖下，因撞擊力道強大當場死亡。

事隔3年後，公路總局投入逾2000萬元經費，特地在159.7公里處，設置落石告警系統試辦工程，並預計在明年4月底前完工，期望可將預知落石訊息化後即時傳遞，為中橫用路人把關。

第四區養護工程處太魯閣工務段長張宇博說，落石告警系統將設置攔石防護網及預警設施，藉量測攔石網的鋼索應變、支柱位移及傾斜變化等，測得落石衝擊能量，並透過終端收發站傳出相應訊號，同步通報管理者及警示用路人，或簡訊自動通報特定管理者，藉由公路現場警示設施及CMS系統進行警示。

他強調，今年因颱風少，趕緊投入攔石告警系統建置，10月底開工後，工程預計需要180天才能完成，估計於明年4月底前完工，屆時將可透過科技預警，進行全天候的監測道路安全。

張宇博說，過去山區公路因落石無法預警，致使用路人憾事發生，未來攔石告警系統建置完成後，可配合監視器即時監看道路狀況，當作封路決策依據，還能作為山區邊坡監測與維護參考，提高用路安全性。

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