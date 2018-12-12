竹市城市馬拉松 報名啦啦隊將頒發精美獎座

2018-12-12 14:40

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市城市馬拉松將於明年1月6日熱情開跑，上屆啦啦隊數高達161隊，成為賽道外最美的風景，本屆賽事目前已逾90隊報名，招募日期至12月20日止，歡迎在地民眾及街頭藝人一起用不同方式體驗賽事，加入啦啦隊，除幫選手加油，也展現竹市的熱情。

市府教育處體健科長李湘茹指出，竹市城市馬拉松每屆都有破百隊加入，今年已有竹市在地績優卡巴迪選手、槺榔驛古輕便車、活力十足之銀髮族團體、消防局婦宣團隊、鳳凰樂團、城隍爺、范將軍、謝將軍、鄰里與學校社區啦啦隊。

另外，城隍廟當日也會有城隍爺、范將軍、謝將軍玩偶在城隍廟前的街道上為選手加油，沿途提供綿延不絕的加油聲，充分展現社區活力和城市凝聚力。

教育處長李芳齡表示，報名參加啦啦隊不限年齡，只要8人即可成隊報名，參與者除會給予道具補助費新台幣1千元外，另會頒發紀念獎座1座。為廣邀街頭藝人參與，只要有具備街頭藝人証的民眾，1人即可認定為1隊。

李芳齡指出，精美獎座是由春池玻璃公司利用不起眼回收廢棄玻璃製作成的美麗藝術品，獎座上印著「新竹市城市馬拉松感謝有您」，透明玻璃鉤勒出精彩的彩色線條，除感謝熱情組隊的啦啦隊民眾，也象徵啦啦隊與志工們穿梭在賽會中，具有收藏及教育價值。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/