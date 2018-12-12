小兵立大功 雲林33處回收站回收逾51噸資源垃圾

2018-12-12 14:38

〔記者詹士弘／雲林報導〕小兵立大功，雲林縣33處資源垃圾站今年已回收逾51噸的資源垃圾，環保局長張喬維籲全縣社區村里都能仿效，全面達成資源回收有效的循環利用。

雲林縣因缺乏垃圾最終處理場，家戶垃圾得靠外縣市協助處理，環保局為減少垃圾量，積極推動資源垃圾回收，今年截至10月底，雲林縣共有10處資源回收示範站及23處的村里資源回收站，回收量總計5萬1888公斤，較去年成長2.67倍，另為解決資收站人力不足的問題，環保局也媒合10名個體業者、資收大軍及環保志工進入協助資源回收分類工作。

張喬維表示，建構回收示範站係以便民服務及收益回饋為出發，鼓勵民眾於村里社區就做好回收分類，透過在地垃圾細分類，強化資源回收管道，提升全民環境保護，今年村里資源回收站回收成果豐碩，回收物整理變賣後，把變賣金額做為強化、維護各項環保工作運作基金，不但提升回收成果，更提高整體變賣所得。

張喬維強調，為了讓民眾了解社區村里在資源回收工作的付出及收穫，環保局也導入新住民外籍種子講師，希望與新住民攜手建構雲林成為永續循環清新家園。

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