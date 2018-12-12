自動駕駛釀禍 交通部：駕駛人行為更重要

2018-12-12 14:30

〔記者陳宜加／台北報導〕昨晚國道警車又遭撞，一輛開啟自動駕駛功能的特斯拉未注意前車動態，直接衝撞警車，所幸當時執勤的員警及時閃避，雙方皆無大礙；但事故也讓外界對於自動駕駛功能的安全性打上問號。

交通部路政司副司長張舜清表示，現行法規並未規範無人車、智慧車駕駛行為，重點在於肇事車輛外在表現行為，若是未注意號誌、超速等，即為違規，交通法規針對違規行為裁罰，而非限制駕駛人自動駕駛。

他強調，就算開啟自動輔助駕駛功能，仍僅為輔助，車內還有駕駛人在開車，一旦駕駛人開車打瞌睡，影響行車安全、甚至肇事，將依規定裁罰。他說，根據現行「道路交通管理處罰條例」規範，若汽車駕駛人連續駕車超過8小時經查屬實、或患病足以影響安全駕駛者，將處以1200元至2400元罰鍰，並禁止其駕駛。

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