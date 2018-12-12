國影中心2020年完工 全台唯一放映35釐米膠片影廳在此

2018-12-12 14:15

〔記者葉冠妤／新北報導〕座落於新北市新莊區的國家電影中心今舉行上梁典禮，工程進度超前，可望在2020年7月完工，屆時將有一棟地上4層、地下1層的建物，包括50及200人的影廳、圖書館、行政辦公空間等，未來更將建置全台灣唯一放映35釐米膠片的影廳，日後也再結合周邊第2期工程的台灣電影文化園區。

新北市長朱立倫致詞時表示，國家電影中心受到各界關注，今年動工至今上梁僅花費10個月，預計後年7月左右完工，加上後續裝修，1年多以後，國家電影中心就能對外營運，而將來周邊還有第2期招商，讓國影中心周邊充滿電影氣息與商業價值，不只讓台灣電影落腳於此，更讓台灣電影從這個平台躍上國際。

國家電影中心執行長陳斌全表示，國影中心將在這棟建物涵蓋許多功能與想像，最重要的是將建置全台唯一放映35釐米膠片的影廳，也會強調跟在地居民的互動，讓民眾得以閱覽台灣驚膽電影相關典藏與資源。

新北市府新聞局長張其強說明，包括國家電影中心在內的台灣電影文化園區，不僅會是一個整合影視音技術、人才與資金的平台，更是一個讓優秀影視音創作者發光發熱的舞台，金馬獎、金鐘獎等大型國際影音盛會未來也可在此舉行，日後更可進一步連結林口影視城，將成為全台灣唯一匯集影視音上中下游產業的「新北影視音廊帶」。

新聞局補充，國家電影中心屬於台灣電影文化園區第1期工程，由新北市政府負責主體場館規劃興建，文化部負責內裝設備及後續營運；至於電影文化園區的第2期工程就位於國影中心旁1.6公傾的大基地，今年已完成可行性評估與先期規劃，將在明年招商。

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