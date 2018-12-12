營造社宅新風貌 中市大里光正段社宅提種子行動計畫

2018-12-12 14:08

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市第2處社會住宅大里光正段已完工，將於明年1月7日至2月1日開放民眾申請，除了一般住戶外，為營造社宅新風貌，台中市政府公開徵選「種子行動計畫」，提案內容可從共食趣、健康生活營造、親子活動等面向發揮，入選者不僅免抽籤即可入住，另將搭配租金減免制度給予鼓勵。

台中市政府住宅發展工程處表示，台中市社會住宅除提供完善的硬體建設與設備外，更考量到醫療、社福服務等軟體建設的導入，像是托老、托幼、青年創業等空間，讓社會住宅不只是房子，而是溫暖的家，因此從第1處社會住宅豐原安康段即以「重新構築家的溫度」為中心思想，除著重於照顧對象的機制設計外，亦融合社區營造的概念，提出種子行動提案徵選計畫，期待有意願投入社造的民眾加入，與市府團隊創造出不一樣的社會住宅風貌。

住宅處指出，大里光正段社會住宅提供4間1房型的房間，作為種子行動計畫提案徵選，報名方式採個人報名或團體報名，團體報名者以2至3人為1組，經徵選入選者，不管個人報名或團體報名都僅提供1間1房型房間。

住宅處進一步指出，大里光正段社會住宅種子行動計畫以種植趣、共食趣、健康生活營造、親子活動、共同表演、多元活動等作為提案徵選議題，除了提供社區種子免抽籤即可入住的優惠外，另將搭配租金減免制度給予鼓勵，歡迎符合申請資格，並具備主動積極、親切樂觀及熱心幫助他人等特質者一同加入種子行動計畫。

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