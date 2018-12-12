雲林觀光工廠新亮點 塔吉特千層蛋糕大使館開幕

2018-12-12 14:13

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣再添觀光工廠新亮點，「塔吉特千層蛋糕大使館」今天在斗六工業區熱鬧開幕，成為雲林縣第1家甜點類觀光工廠，也是雲林縣第9家觀光工廠。塔吉特千層蛋糕大使館讓民眾觀賞到千層蛋糕、年輪蛋糕、果凍製作過程，讓消費者直接感受甜甜的幸福滋味。

豐喜食品董事長廖憲平於2008年創立「Touch your heart」塔吉特蛋糕品牌，在各大網購網站銷售量相當高，月銷6000個以上，今天擴大營業，籌設「塔吉特千層蛋糕大使館」觀光工廠，讓消費者看得到、吃得到美味千層蛋糕，也能DIY親手製作。

廖憲平表示，公司創立至今28年，是國內凝膠業食品的領先者，憑著專業果凍、布丁製作背景，替同業代工生產（OEM、ODM）高級產品，外銷至國際各國，包括：加拿大、日本、新加坡、美國、香港等國家，靠著「品質與服務」，共創產業價值。公司拚多元化經營，於2004年底自日本引進烘焙的機械設備，正式跨足烘焙業，盼觀光工廠成立後能成為台灣行銷千層蛋糕的重要推手。

雲林縣建設處長蘇孔志表示，雲林縣政府近幾年積極輔導在地中小企業，透過在地型SBIR、雲林幸福迴青等不同計畫，讓企業能發揮創意及增進軟實力，促使產品多樣化，銷售方式有別以往，增加經濟產值，並透過整合各觀光工廠資源，以新穎、貼近民眾生活的元素，推出不同主題活動，包括過年遊觀光工廠、觀光工廠放暑假、觀光工廠歲末年終慶等促銷活動，並拍攝宣傳影片於網路平台播出，提高觀光工廠知名度及品牌能見度，帶進觀光人潮，促進產業生產及經濟效益。

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