早期食道癌微創手術癒後佳 醫師籲遠離危險因子

2018-12-12 14:09

〔記者張勳騰／苗栗報導〕行政院衛生福利部苗栗醫院日前有一名45歲男性病患，因吞嚥困難至醫院求診，經由胃鏡檢查發現食道有2處腫瘤，分別在食道上段及中段兩處，經胸腔外科醫師連允昌以胸腔微創手術，進行食道腫瘤切除，手術歷時12小時，切片報告為麟狀上皮細胞癌，所幸胸部及腹部、腦部核磁共振檢查皆無轉移，無須接受化療及放射線治療，術後復原良好。

連允昌說，這位病友因為有吸菸、喝酒及嚼食檳榔的習慣，故如此年輕便得食道癌，而且為複發型（兩處），值得大家注意。然而，苗醫半年內已有3例食道癌個案，年齡層皆在35~55歲的壯年期，但是能否開刀以及癒後情況各有差異，原因在於罹患10大癌症中有「短命癌」之稱的食道癌，有造成快速奪命3大主因：一是太晚發現、二是腫瘤位置不佳，三是高風險族群。

連允昌指出，由於食道癌往往5年存活率不到20％，甚至如果屬於第三、四期，經過放療、化療先將腫瘤縮小，再予以開刀切除，以及進行胃部重建，3年存活率也不到一半，一旦出現遠端部位轉移例如腦部，患者更是往往存活不到1年，而早期發現、早期治療，5年生存率可提高至50％，痊癒機率也大幅提升。

部立苗栗醫院長許振榮表示，根據衛生福利部統計，國人十大癌症中，食道癌死亡率呈攀升趨勢，占癌症死亡第9位，而食道癌早期無症狀難診斷，常會被輕忽，因此，錯過黃金治療時間，等到中後期出現明顯症狀時就醫，通常為時已晚，臨床約有8~9成患者，發現時已經是中晚期，腫瘤多已順著淋巴或血管擴散，出現遠端轉移，導致患者中的5年存活率，幾乎不到20％，呼籲最好45歲以後，定期到醫院健康檢查，早期預防、早期治療，遠離食道癌威脅保健康。

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