台鐵新票務系統明年1/7上線 自動分段組合、顯示餘位

2018-12-12 14:10

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵新一代票務系統終於將上線！台鐵副局長何獻霖今天透露，團體訂票將於明年1月7日上線，新系統更人性化也更美觀，將即時顯示車票剩餘資訊、自動組合分段行程車票，以及提供線上QR-code取票功能，更有利於訂票。

何獻霖表示，新系統已於台鐵內部展開測試，預計今年底前建構完成，台鐵局長張政源並已敲定上線時程，要求團體訂票於明年1月7日上線，一般旅客則須避開春節、228等連續假期，預計明年3月初正式上線。

台鐵資訊中心主任彭坤炎表示，訂票網頁將全面改版，更人性化也更美觀，不再是目前以行政作業為導向的頁面，目前內部正在測試，預計明年初率先亮相。

他說，團體票預定於1月7日上線，開放預訂3月7日出發班次；一般旅客則於3月初上線，可以預訂14天後班次，屆時待新系統全面上線使用後，舊系統將下架。

他也說，新系統將有更智慧功能，除於網頁公開顯示車廂剩餘座位數，也納入自動分段功能，自動組合行程，例如台北至台東無座位，但台北至花蓮、花蓮至台東有座，新系統將自動售票並立即顯示車廂座位。

另外，新系統也將更優化功能，自動「長接短」，假設台北至花蓮無座，但台北至台東有座，直接切短行程售票給旅客，全新功能可望大幅提高座位利用率。

彭坤炎指出，新系統結合「台鐵e訂通」APP，提供線上付款後，利用QR-code線上取票功能，與台灣高鐵相同，閘門前掃描QR-code即可進、出站。不過，台鐵目前與中國信託銀行合作，尚未提供第三方支付服務。

立委劉櫂豪則建議，台鐵斥資10億餘元建置新票務系統，但過去台鐵「從部長辦公室到駐衛警各憑本事」，有多種私下管道搶車票，應解決惡意搶票現象。何獻霖承諾將朝此方向努力，兩週內提出杜絕方案，例如提供獎懲辦法，讓人民相信車票賣完、就是賣完。

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