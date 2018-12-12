風城茶花開了！花兒嬌豔超吸睛週六登場

2018-12-12 14:02

〔記者王駿杰／竹市報導〕茶花開了！花農們在風城獨有的地理環境下，培育出萬紫千紅的茶花新品種，如今已繽紛盛開，竹市府今天舉辦宣傳記者會，市長林智堅邀請民眾15日到竹市參加「茶花繪影 戀風城」茶花季活動，欣賞茶花的絕美風貌。

產發處長吳甲天指出，竹市茶花產業在香山地區的發展超過30年，2004年起市府與農會合辦茶花季，今年邁入第15年，目前茶花栽培面積約15公頃，花農栽種技術獨步全台，培育的茶花種類多，質量亦佳，未來將和農會、產銷班攜手努力，讓竹市茶花品牌更加響亮，銷路越來越廣。

吳甲天表示，為鼓勵民眾利用大眾運輸系統，市府今年茶花季開幕活動15、16日特地安排免費接駁專車，路線起站為「台鐵三姓橋車站」，訖站為「新竹市茶花產銷班」；15日三姓橋火車站第一班發車時間上午8點、末班車下午4點；茶花產銷班第一班發車時間為上午8點半、末班車為下午4點半，每半小時一班車；16日三姓橋火車站及茶花產銷班首班及末班車時間不變，但改為每一小時一班車，歡迎民眾多加利用。

市長林智堅指出，今年新竹市茶花產值大約3千萬元，希望明年目標提升50%產值，達到4千5百萬元，在產銷班「達人」班長邱穩正帶領下，目前的茶花品種多達1千5百多種。

林智堅說，茶花季自15日起，將持續到明年2月28日，邀請全國民眾一同來香山，除了賞茶花，還可以到附近的人氣景點青青草原、賞蟹步道、17公里海岸線與南港賞鳥區一遊。

新竹市農會總幹事鍾祥銘指出，今年除會邀請100名幼稚園孩童一起參與「茶花繪影，寶貝茶花塗鴉趣」，前10名可獲得神秘獎品，15日當天也備有500株茶花苗免費贈送，將於11點持發票3張（107年11至12月發票），或打卡上傳，就可到茶花兌換區領兌換劵，憑劵發放，每人每次限領一張。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/