打狗英國領事館、旗後砲台升格國定古蹟 高雄港水岸歷史廊帶成形

2018-12-12 14:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕繼今年7月哨船頭水岸打開禁錮、海陸縫合，還原英國領事館歷史紋理後，文化部召開文資大會審議通過，將打狗英國領事館與旗後砲台由市定古蹟升格為國定古蹟，高雄港灣水岸歷史廊帶已然成形。

文化局表示，全台唯一集合領事官邸、領事館及登山古道的打狗英國領事館文化園區，自2013年11月12日全園區正式開放，迄今已超過700萬人次參訪，廣受好評；因其為台灣最完整的領事館建築群，見證打狗開港後世界經貿發展歷程，也體現台灣在19世紀末全球化時代躍上世界舞台的過程，文化資產價值充分，因此文資大會決定通過升格為國定古蹟。

同為清代海防重要要塞的旗後砲台，擁有古樸氣氛以及能夠登高遠望的開放式海陸空全境視野，近年來吸引無數遊客造訪，從原本高雄在地人的私房景點逐漸成為廣受喜愛的必到打卡點，保存維護狀況十分良好。

古蹟本體的砲座區、兵房、彈藥庫、前後操場等格局保存完整，是融合中國觀念、吸收西洋技術所設計的砲台，在近代的軍事史上具有研究之價值。文化部經過整體文資調查評估，審議認定具有國定古蹟價值。

文化局指出，今打狗英國領事館與旗後砲台雙雙升格為國定古蹟，雄鎮北門於上月啟動修復，連結哨船頭水岸海陸縫合、駁二藝文特區、棧二庫重新活化，隨著這些圍繞著一港口的文化資產發展與再現，將高度型塑高雄港灣水岸歷史廊帶，標誌出舊港區逐步轉型的文化內涵與厚度，更讓城市脈絡得以延續，使文化回到生活裡，為下一代重現歷史記憶。

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