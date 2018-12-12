開工了！台南善化糖廠煙囪飄白煙 滿滿糖香味

2018-12-12 13:29

〔記者萬于甄／台南報導〕善化糖廠高聳的煙囪，冒出陣陣白煙，讓空氣中飄來滿滿的糖香。擁有超過百年歷史的善化糖廠製糖工程今日開工，今年約可採收23.8萬噸甘蔗，在開工日97天內，將生產二號砂糖及特有的古早糖，且因今年甘蔗糖度高，預期製糖品質可較去年佳。

台南善化糖廠與雲林虎尾糖廠是全台唯二仍有製糖開工的糖廠，今年預計採收23萬8560噸甘蔗，依產糖量9％計算，約可生產2萬1848公噸二級砂糖及10公噸古早糖，今早一輛輛載滿甘蔗的貨車抵達廠區，準備開始製糖。

善化糖廠製糖工場主任黃吉賢指出，今年甘蔗因雨水不足，有些早熟，擔心後續若雨水少，恐影響甘蔗生長，不過，現在採收的甘蔗糖度已達到高峰，以往則要等到農曆過年前後才會達到糖度高峰，品質預期會較去年佳。

善化糖廠主要生產二號砂糖及古早糖，品質受到用糖業者肯定，除了製糖，近年來也研發許多相關產品，推出新口味古早糖冰棒、冰淇淋等，甜而不膩的滋味，即便是冬天也頗受消費者青睞，糖廠老舊宿舍則轉型為「善糖文化園區」，活化利用，希望讓糖廠充分達到循環經濟。

為期97天的開工製糖，今由台糖公司總經理管道一、新科台南市長黃偉哲及多位市議員等人，共同舉香祝禱祈福，庇佑開工順利、人員平安，大家也參與拋蔗儀式，啟動壓榨製糖作業，伴隨機器轟隆的運轉聲，宣告製糖作業開工。

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