巡迴國際8年點亮台灣 陶藝家彭雅美返鄉首展

2018-12-12 13:14

［記者王峻祺／花蓮報導］台灣陶藝家彭雅美以「蕨類」系列創作享譽國際，連續8年遠赴義大利、西班牙等地競賽參展，讓象徵有台灣強韌生命力的「蕨代風華」作品進駐各國，還被收錄在當地博物館典藏，用陶藝點亮台灣；如今首次回到家鄉花蓮舉辦個人展，將以「綻放．叢生」等25件代表作品，闡述自己的築夢故事。

「手捏一片蕨葉沒什麼，但持續捏好幾萬片，就變成一種修行與信仰！」56歲彭雅美在大學時接觸陶藝創作，畢業後短暫投入教職，26歲那年因放不下對創作的渴望，毅然返鄉花蓮投入陶藝創作，最著名的蕨代風華系列，以大量「蕨類」形狀為創作主體，親自塑形、黏貼每一片葉子。

至今內心仍住著「築夢小孩」的陶藝家彭雅美，2011年開始以「蕨類」系列作品聲名大噪，2014年入選澳洲黃金海岸陶藝獎、2015年獲台灣金陶獎評審特別獎、2016年入選台灣國際陶藝雙年展、2017年獲義大利國際陶藝競賽等，2017年至2018年獲邀總統府藝廊展出，今年還入選西班牙國際陶藝競賽，作品更獲當地博物館典藏。

彭雅美說，自然界中卑微存在的蕨類，擁有旺盛生命力，無論在海邊、山巔或河岸等看似絕望逆境，都能奮力生長、永不屈服，給人帶來無窮希望，期盼透過創作展現台灣人「包容」、「堅持」、「拓荒」、「希望」的精神，鼓舞自己及觀者，縱使人生多麼困頓，也能像蕨類般叢生綻放！

即日起至明年3月8日在花蓮縣石雕博物館展出的「綻放．叢生」─彭雅美創作個展，本周五上午10時30分將舉辦開幕茶會，現場共展出25件彭雅美代表作，其中10件為近年參加國內外陶藝競賽得獎的蕨類系列作品。

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