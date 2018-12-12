醫訊》3項專利獲金獎 高雄榮總另獲頒生醫最高榮譽獎

2018-12-12 13:08

〔記者方志賢／高雄報導〕一般醫院病患住院、門診資料，或醫師、護理人員、復健資料都是分開，高雄榮總全國首創「全人醫療智慧照護系統」，把所有職類照護、紀錄及溝通資料，全部呈現在作業平台，提供病患全人照護醫療，而非片面醫療，這項創新日前獲選高雄國際發明展的金獎。

高雄發明展日前在高雄國際會議中心舉行，「全人醫療智慧照護系統」外，高雄榮總創新團隊另兩項創新「氣囊式拍痰器」、「隱藏式尿袋」也獲獎。三項專利共囊獲三項金獎及生物技術健康暨醫療的最高榮譽獎。

高榮內科部主任陳垚生表示，院長劉俊鵬整合內科部，重症醫學部，新陳代謝科及資訊室團隊智慧，開發出全國首創「六宮格全人醫療智慧照護系統」，今年還曾獲國家醫療品質獎、智慧財產局發明專利及全國品管圈大會金獎等。

陳垚生說，「六宮格全人醫療智慧照護系統」，主要有醫師作業系統、護理紀錄、會診系統、團隊交班互動區、其他職類照護及復健、呼吸器使用紀錄等6大區塊，一個病患可能牽涉到各職類治療，過去各類治療資料都分散，透過六官格全人照護平台，把所有治療資料呈現在同個平台上。

陳垚生說，平台還有很多創新，包括「早期警示系統」，以病患生理狀況評分，自動化計分篩選，若分數達標，就會在平台上閃紅燈警示，白天由加護病房，晚上急診室監控，一旦平台閃紅燈，立即通知負責人員優先處理。

系統的「共病狀態評分」，根據病患過去病史，共病越多，顯示疾病複雜度越高，病情也較嚴重，若有危急徵兆，立即經「早期警示系統」通知醫護人員。此外「團體交班系統」，過去各職類人員自行交班，但平台可呈現各職類交班情形，經由團隊全面照護病患。

高雄榮總副院長、泌尿科專家鄭紹宇及研創中心發明的「隱藏式尿袋」獲金獎，也贏得大會生物技術健康暨醫療的最高榮譽獎，研創中心副執行長陳維聆說，一般導尿管直接接尿袋，病患隨身掛著尿袋，自尊心受損，高榮研創的轉接頭一端接導尿管，能防尿液逆流，協助病患執行膀胱訓練，另一端接收折的尿袋，讓長期使用尿袋的病患，不用擔心他人的眼光。

外型美觀可愛的「氣囊式拍痰器」的創意來自護理部及復健部，其特點是握持部符合人體工學，能隨病情調整充氣量，提升病人接受背部扣擊意願，執行率增加，進而改善合併症的發生。

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