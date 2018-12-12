請喪假被老闆唸 他上網討拍反被轟：阿嬤有這種孫很衰...

2018-12-12 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕到底是誰的問題？一名網友要請喪假，但在阿嬤出殯前一天才在Line向老闆提出，被老闆責備後，網友卻回應，「我跟阿嬤講了，我叫她下次改進！」不負責言論一出，引發眾網友砲轟。

這名網友到臉書社團「爆廢公社」貼出和老闆對話的Line截圖，可以看到截圖中原PO向老闆說，「明天阿嬤出殯...公司上課我不克前往...造成困擾深感抱歉」，老闆隨之提醒，以後若有排上課的人，「不能去都要早點說，不要造成公司的困擾」，沒想到原PO疑似賭氣竟然回覆，「不好意思，我跟阿嬤講了，我叫她下次改進！」

PO文一出引發網友撻伐，「這不是你阿嬤的問題，是你的問題」、「印訃聞時就知道出殯的時間了，前一天才拿出來說，真的有點故意」、「到底有什麼臉可以回，我下次叫阿嬤改進？」、「先不論對錯啦，拿已走的阿嬤來賭氣或開玩笑，就知道你的格調在哪」、「不負責任還要拖阿嬤下水，有這種孫子真的很衰」、「恭喜你畢業了，下一個老闆適合你」。

雖然後來原PO補充「假是早就寫上了」，但沒有明確說出時間點，得知上課日期、交出假單的時間模糊不清，有網友質疑，可能是為了逃避上課而撒的謊，「是不是騙人～還是是朋友的阿嬤出殯呀？」

也有網友認為，「個人細看全文整理就是：員工早已請假，後面發現公司有安排上課，用群通知提醒老闆，老闆沒有慰問只關心是否造成公司困擾，語氣太制式，所以員工不爽！畢竟死的不是你阿嬤！所以賭氣回覆訊息，生老病死誰都遇的到，你是員工不要因為你家有人過世而理所當然，你是老闆更應該多點關心給員工，而不是只關心公司利益，員工才是公司最大的資產，大家互相尊重，沒有誰對誰錯」。

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