蘇啟誠生前引薦 日昭和藥科大學附屬高等學校管樂團20日嘉市演出

2018-12-12 12:40

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市國際管樂節14日到23日登場，有7個國家、13組國外團隊與國內樂團輪番表演，帶來超過70場室內外音樂會，其來自沖繩的日本昭和藥科大學附屬高等學校管樂團，為月前輕生的我國駐大阪辦事處處長蘇啟誠生前所引薦，將到社區、市文化局音樂廳進行多場演出，具紀念意義。

市文化局藝文推廣科長李兆隆表示，蘇啟誠駐大阪之前，為我國駐那霸辦事處處長，同為嘉義人的蘇啟誠得知嘉義市舉辦國際管樂節，居中牽線引薦日本昭和藥科大學附屬高等學校管樂團，參與今年管樂盛會；該團指揮日前已到嘉市場勘演出場地，也曾跟市文化局表達對蘇啟誠的懷念跟引薦之情，該團演出時間為，20日下午2點西榮里義昌公園、晚間8點20分文化局音樂廳，21日晚間7點半文化局音樂廳。

李兆隆表示，國際管樂節活動14日晚間7點半由嘉義市管樂團、芬蘭排笛演奏家Stefan Stanciu音樂會演奏開幕，15日下午2點管樂踩街嘉年華、晚間5點半市立體育場大型晚會，16到23日在社區、飯店及觀光景點計18場戶外演出，文化局音樂廳則有30多場室內音樂會，售票場次的票房已有5成。

  • 日本昭和藥科大學附屬高等學校管樂團今年首次參與嘉義市國際管樂節。（嘉義市文化局提供）

    日本昭和藥科大學附屬高等學校管樂團今年首次參與嘉義市國際管樂節。（嘉義市文化局提供）

  • 嘉義市國際管樂節每年舉辦管樂踩街等活動，為管樂迷期待的年度盛事。（記者王善嬿攝）

    嘉義市國際管樂節每年舉辦管樂踩街等活動，為管樂迷期待的年度盛事。（記者王善嬿攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/