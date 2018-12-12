蘇啟誠生前引薦 日昭和藥科大學附屬高等學校管樂團20日嘉市演出

2018-12-12 12:40

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市國際管樂節14日到23日登場，有7個國家、13組國外團隊與國內樂團輪番表演，帶來超過70場室內外音樂會，其來自沖繩的日本昭和藥科大學附屬高等學校管樂團，為月前輕生的我國駐大阪辦事處處長蘇啟誠生前所引薦，將到社區、市文化局音樂廳進行多場演出，具紀念意義。

市文化局藝文推廣科長李兆隆表示，蘇啟誠駐大阪之前，為我國駐那霸辦事處處長，同為嘉義人的蘇啟誠得知嘉義市舉辦國際管樂節，居中牽線引薦日本昭和藥科大學附屬高等學校管樂團，參與今年管樂盛會；該團指揮日前已到嘉市場勘演出場地，也曾跟市文化局表達對蘇啟誠的懷念跟引薦之情，該團演出時間為，20日下午2點西榮里義昌公園、晚間8點20分文化局音樂廳，21日晚間7點半文化局音樂廳。

李兆隆表示，國際管樂節活動14日晚間7點半由嘉義市管樂團、芬蘭排笛演奏家Stefan Stanciu音樂會演奏開幕，15日下午2點管樂踩街嘉年華、晚間5點半市立體育場大型晚會，16到23日在社區、飯店及觀光景點計18場戶外演出，文化局音樂廳則有30多場室內音樂會，售票場次的票房已有5成。

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