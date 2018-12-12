苗市建臺綜高學生拚乙級證照 永不放棄直到證照到手

2018-12-12 12:21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市私立建臺綜合高中三年級學生，參加107年度行政院勞動部所舉辦即測即評技術士證照檢定，校長黃添敏表示，全校147位學生通過乙級證照檢定，整體及格取證率90.18％，再創歷年新高。學生們說，升上三年級後憑藉永不放棄，直到證照到手的精神，努力終於有了成果。

黃添敏指出，資電學程有24位學生取得「電腦硬體裝修乙級證照」，商管學程有123位學生取得「電腦軟體應用乙級證照」，其中綜三丙班及格取證率達100％，表現亮眼。

家長會今天也到校頒發獎學金鼓勵學生，學校更製作大型紅布條、拍團體大合照來恭賀及鼓勵學生辛勤努力的成果。

黃添敏指出，由於考照需同時通過學科和術科。學科部分要將電腦知識融會貫通，學科難度提升，複選題只要一個答案錯就全錯，學生們都戰戰兢兢，扎扎實實的準備，配合早自修的複習進度及課後線上測驗，反覆練習。實作的術科更是一大考驗，須細心、耐心、專心，才有機會順利通過。

綜三乙班學生吳佳貞及綜三己班學生鍾佳伶說，因自己的邏輯思考能力不好，一開始練習術科時，操作速度慢，搞不清楚關鍵數據，常常做不出來，挫敗感很重，還好老師和同學們不斷鼓勵與協助，才有機會考取證照。

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