立院教委會主決議 建請育兒津貼提早從明年元旦發放

2018-12-12 11:52

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院教育委員會今天早上審查教育部明年度預算，通過主決議，建請行政部門從明年元旦開始，針對非六都的15縣市，未能進入公立、非營利或準公共化幼兒園的孩童，提早發放育兒津貼。行政院原本規劃是明年8月起全國統一發放育兒津貼，如提早到明年元旦發放，估將增加20億元經費。

行政院在今年5月16日宣布育兒津貼，將從現行的0到2歲擴大到4歲，施行時間分成兩個階段，第一階段由衛福部負責0到2歲幼兒，育兒津貼在今年8月已實施，第二階段由教育部負責2到4歲的幼兒，預計在108年8月開始實施。教委會藍綠立委多認為，今年全國非六都的15縣市已推動準公共化幼兒園，為減少相對剝奪感，育兒津貼應提早到明年元旦上路，因此通過主決議。

政院規劃，育兒津貼每月2500元，第三胎以上每月再加發1000元；現行中低收入戶每月育兒津貼4000元、低收入戶為5000元，將更改為0到2歲維持不變，但低收和中低收部分在第二階段時，則一併變為每月2500元，第三胎以上也是每個月加發1000元。申請條件為夫妻所得稅率合併之後，綜所稅率20％以下家庭，且未領取育嬰留職停薪津貼、未接受公共或準公共化服務者，即能領取育兒津貼。

而因為對於政院推動準公共化幼兒園政策有不同意見，教委會要求教育部必須在3個月內提出專案報告，在報告之前，針對226億的學前教育預算先行凍結2千萬元。教育部長葉俊榮表示，教育部樂於提出專案報告。

國教署代理署長許麗娟受訪說明，教育部的政策是平價幼兒園先行，所以今年先推15個縣市準公共化幼兒園，明年再加入六都，育兒津貼原規劃是明年8月針對未參加公立、非營利或準公共化幼兒園者發放育兒津貼，立院教委會建請行政部門提早發放，教育部須向政院報告立院教委會的主決議內容再研究評估。

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