越冷越肥美 貢寮鮑拉麵三峽、三重限量品嚐到年底

2018-12-12 11:43

〔記者林欣漢／新北報導〕越冷越肥美的貢寮鮑產季來臨，新北市貢寮區漁會首度與三峽老街「初原麵場」、三重徐匯中學捷運站旁的「無敵拉麵」合作，推出限量的貢寮鮑拉麵，只賣到明年元旦，另外，12月15日在貢寮澳底漁港，也推出貢寮鮑福袋搶購等一系列活動，要讓民眾吃喝玩樂一次滿足。

「初原麵場」今年參加貢寮鮑產季活動，開發新菜色「貢寮鮑煮干拉麵」，主廚陳家群自豪的說，主角貢寮鮑僅汆燙無加入其他調味，讓顧客吃到食材最原始的鮮甜滋味，湯頭則是以活菌豬的豬大骨、豬骨髓、蘿蔔等食材熬煮，搭配Q彈細麵，加上貢寮鮑最喜歡吃的龍鬚菜及紫菜畫龍點睛，讓濃郁高湯與海鮮的鮮甜味完美結合。

三重「無敵拉麵」推出「鮭魚貢寮鮑拉麵」，主角一樣是汆燙後不加任何調味的新鮮貢寮鮑，負責人黃宏良使用大量鮭魚與新鮮時蔬洋蔥、紅白蘿蔔，以炙烤方式將食材中多餘水分蒸散後，濃縮熬製成濃郁芳醇的湯頭，再加上兩片叉燒雞肉，份量十足。兩款限量拉麵只賣到明年元旦。

新北市政府漁業及漁港事業管理處表示，12月15日在貢寮澳底漁港將舉辦「超俗好康鮑你知」系列活動，原價1斤600元的九孔，當天75折450元買得到，限量200份，現場還有九孔殼鑰匙圈彩繪DIY、期間限定貢寮鮑拉麵販售、海洋復育園區導覽解說、農漁產品販售、現烤九孔試吃等活動詳情可上「貢寮鮑官網」或臉書「新北漁樂快爆」粉絲專頁。

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